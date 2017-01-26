Герман Клименко предложил ограничить в России интернет, как в Китае

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета, как в Китае, считает советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - заявил он в четверг, 26 января, в ходе своей лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».

Клименко посетовал, что иностранные компании, работающие на территории России, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов. «К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование», - отметил он.

Клименко добавил, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, то «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».