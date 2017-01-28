ВКС: Испытания новой ракеты для ПРО России пройдут в ближайшие годы

Испытания новой противоракеты ближнего действия для российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на казахском полигоне Сары-Шаган, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят один-два испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», - сказал он в субботу в эфире «Эха Москвы». По его оценке, в ближайшие годы интенсивность испытаний на полигоне вырастет в несколько раз, в том числе за счет испытаний нового изделия.

О какой ракете идет речь, Тагиев не уточнил. Однако известно, что в России создается ракета «Нудоль» для комплекса ПРО Москвы А-235, способная также сбивать спутники на орбите. По данным Пентагона, в мае 2016 г. эта ракета была успешно запущена с космодрома «Плесецк» после двух аварийных запусков в 2015 г.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире. «Достаточно сказать, что скорость ее полета составляет не менее 3 км/сек., что превышает скорость пули в несколько раз», - добавил представитель ВКС. Речь, вероятно, идет о противоракетах шахтного базирования комплекса ПРО Москвы 53Т6 «Газель».

«На сегодняшний день наша система является единственно действующей системой ПРО, которая позволяет обеспечить гарантированную защиту Москвы и центрального промышленного района от ударов всех существующих типов баллистических ракет противника средней и межконтинентальной дальности с разделяющимися боевыми частями», - сказал Тагиев. «А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», - подчеркнул офицер.