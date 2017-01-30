ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов в роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов в роуминге. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужило увеличение «Мегафоном» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

«Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях. Представитель оператора говорил, что повышение цен является вынужденным решением из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах, объясняет представитель оператора.