«ВТБ 24» купит програмное обеспечение Microsoft за 1,6 млрд рублей

Банк «ВТБ 24» закупит программное обеспечение американской корпорации Microsoft на общую сумму 1,62 млрд руб. Поставки будет осуществлять российская IT-компания «Ай-теко». Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно договору банк купит около 146 000 лицензий на ПО Microsoft, в числе которых, в частности, офисные и серверные приложения.

В декабре 2016 г. «Ростелеком» купил офисное ПО Microsoft на сумму 1,26 млрд руб. у торгового посредника «Компарекс».