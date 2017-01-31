Microsoft разместила облигации на $17 млрд

Microsoft Corp. разместила облигации на сумму $17 млрд, что стало крупнейшим с начала года размещением бондов в мире, пишет The Wall Street Journal.

В размещении участвовали облигации семи выпусков с разными сроками обращения, включая 10-летние бонды с доходностью 3,3% годовых.

Средства, вырученные от продажи облигаций, пойдут на общие нужды компании, а также на выплату краткосрочного долга, образовавшегося в результате покупки соцсети LinkedIn за $26,2 млрд.

За последние 12 месяцев акции Microsoft подорожали на 18%.

Согласно данным Dealogic, объем размещений бондов корпорациями США, имеющими рейтинг инвестиционного уровня, с начала 2017 г. составляет $146 млрд - это рекордный показатель для января за всю историю подсчета показателя, то есть с 1995 г.