Евросоюз отменит плату за роуминг с июня 2017 года

Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент достигли окончательной договоренности о максимальных ценах на мобильные услуги для отмены роуминга внутри Евросоюза с 15 июня 2017 г. Об этом заявил замглавы ЕК по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип, пишет ТАСС.

«Последний кусочек пазла встал на место. С 15 июня европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без необходимости платить за роуминг», - заявил Ансип.

Еврокомиссия опубликовала потолки расценок, которые национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории. Так, наценка за обслуживание чужого клиента за одну минуту разговора не должна превышать 0,032 евро и 0,01 евро за одно sms-сообщение.

Институты ЕС также договорились о последовательном снижении дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри ЕС с 7,7 евро за гигабайт в 2017 г. до 2,5 евро за гигабайт в 2022 г.

Договоренности должны быть утверждены Европарламентом и ратифицированы государствами - членами ЕС, но эксперты отмечают, что в данном случае это простая формальность, отмечает «Интерфакс». В дальнейшем Еврокомиссия будет пересматривать верхние пределы оптовых тарифов каждые два года и корректировать их в случае необходимости.