Роскомнадзор ускорит процесс блокировки экстремистских материалов

Минкомсвязи разработает законопроект, который ускорит блокировку страниц в интернете с материалами экстремистской и террористической направленности. Информацию о начале разработки поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О противодействии экстремистской деятельности» министерство разместило на портале для размещения правовой информации.

Законопроект позволит повысить оперативность принятия мер реагирования по пресечению распространения в сети интернет информационных материалов экстремистской и террористической направленности, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничивается на основании вступивших в законную силу судебных решений, говорится в паспорте документа.

Доставка судебных решений по почте проходит очень долго, говорится в документе. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Ведомостям», что проблема существует и письма идут слишком долго по почте. У Роскомандзора с ФСКН и Генпрокуратурой созданы отдельные системы, куда сотрудники этих ведомств выгружают решения по блокировкам, а сотрудники Роскомнадзора в режиме реального времени направляют уведомления о блокировке операторам связи. Ампелонский рассчитывает, что будет создана аналогичная система, к которой подключат все российские суды. Других подробностей он не сообщил.