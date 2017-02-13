При Госдуме создадут новый совет по цифровой экономике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами института Иннополиса объявил о создании ещё одного экспертного совета при Госдуме.

«У нас было раньше 8 советов при председателе, и первый совет, который мы решили создать, - совет по законодательному обеспечению в рамках цифровой экономики», - сообщил Володин. «Чтобы мы могли решать текущие и задачи на перспективу в этой области», - добавил спикер.

«Если говорить об информационных технологиях, то мы можем себя считать в тройке стран: у нас есть "Яндекс", социальные сети, у нас есть платформы, и создатель телеграмма - российский гражданин. Но это все требует законодательных решений, чтобы труд тех, кто здесь работает, был не зря», - отметил спикер.

Необходимо законодательное сопровождение, это поможет вернуться уехавшим программистам, уверен Володин: «Нужно, чтобы условия, которые вы считаете оптимальными для себя, были созданы», - добавил он.