Ford вложит $1 млрд за пять лет в создание искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей

Ford сообщил, что в ближайшие пять лет инвестирует $1 млрд в разработку искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Как передает ТАСС, этот проект автопроизводитель реализует совместно с Argo AI, специализирующейся на создании автономных технологий.

Argo AI была основана бывшим менеджером Google Брайаном Салески и бывшим менеджером Uber Питером Рендером, которые ранее возглавляли направление разработки самоуправляемых машин.

Беспилотный автомобиль Ford должен быть представлен в 2021 г. Компания также планирует создать систему виртуального управления автомобилями четвертого уровня по классификации SAE, что означает отсутствие у автомобиля руля, педалей газа и тормоза, сообщает ТАСС

В августе 2016 г. Ford уже заявлял о своих намерениях представить свой первый полностью самоуправляемый автомобиль к 2021 г. Предполагалось, что сначала Ford предоставит такие машины в распоряжение таксопарков и компаний типа Uber и Lyft.