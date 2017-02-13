Госдума займется регулированием в области робототехники

Госдума займется регулированием в области робототехники. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами института «Иннополис».

Мир в ближайшее время столкнется с необходимость регулировки в области робототехники, а Россия должна стать лидером в таком законодательстве. Председатель предложил поучаствовать студентам и преподавателям в разработке законодательства о роботах.

По словам спикера, к 2022 г. законы, регулирующие взаимоотношения человека и робота, будет приняты везде.