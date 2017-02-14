ФАС перенесла на 20 февраля рассмотрение дела против Apple

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перенесла на 20 февраля рассмотрение дела в отношении российской «дочки» Apple – ООО «Эппл рус» – по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением.

Заседание перенесено в связи с непоступлением всех запрошенных данных, говорится в сообщении ФАС.

Жалобу на Apple подал гражданин, которому в 2016 г. сервисные центры отказали в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

По мнению ФАС, в действиях российской «дочки» Apple – единственного поставщика продукции Apple Inc в Россию – содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в необеспечении возможности использования смартфонов iPhone в течение срока их службы.