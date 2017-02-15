МТС начала оказывать услуги связи в вагонах метро

Оператор МТС установил сотовые ретрансляторы (фемтосоты) в вагонах поездов Московского метрополитена для предоставления голосовой связи, смс-услуг и мобильного интернета по технологии 3G. Как передает «Интерфакс», это сообщил директор МТС в столичном регионе Игорь Егоров. В качестве транспортной сети МТС использовала Wi-Fi-сеть интернет-компании «Максимателеком», оператора единого Wi-Fi пространства на московском транспорте. Фемтосоты установлены почти в 4000 вагонов на всех линиях подземки, кроме Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линий, где у МТС уже проложен щелевой кабель для оказания услуг.

Для проекта используются фемтосоты японской корпорации NEC. В каждом вагоне установлено по одной фемтосоте. Стороны не раскрывают коммерческих условий проекта.

В течение ближайших одного-двух месяцев партнеры будут изучать поведение абонентов МТС и их потребности в услугах, сообщил гендиректор «Максимателекома» Борис Вольпе. Приоритетными услугами в рамках соглашения определены голосовые услуги, смс-сообщения и трафик мессенджеров. Скорости доступа в интернет в сети МТС в рамках проекта не раскрываются.