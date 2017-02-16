Верховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАС

Верховный суд России отказал Google в рассмотрении кассационной жалобы компании по делу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), следует из материалов суда. В материалах говорится об отказе «в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ».

В декабре 2015 г. корпорация Google подала иск о признании незаконным решения ФАС. Уже в марте 2016 г. суд оставил требование Google без удовлетворения.

Американская компания не согласилась с решением суда первой инстанции и в апреле подала апелляцию на решение суда, однако Девятый арбитражный суд в августе подтвердил решение первой инстанции. В октябре текущего года Google подал кассацию по спору с ФАС.

В декабре Арбитражный суд Московского округа передал кассационную жалобу Google Inc. и Google Ireland Limited по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. Однако ФАС и «Яндекс» оспорили это решение, и впоследствии оно было отменено.

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г. после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.