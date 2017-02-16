Датский медиахолдинг «Интернешнл эгмонт холдинг» продал российский бизнес – «Коммерсантъ»

Медиахолдинг «Интернешнл эгмонт холдинг», владевший одним из крупнейших детских издательств – «Эгмонт Россия», продал 100% его акций физическим лицам – его президенту Льву Елину (66,8%) и членам совета директоров Олегу Вишнякову и Андрею Кочарову. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление самого Елина. Он подтвердил, что сумма сделки была несколько меньше 10 млн евро.

Датская компания пришла на российский рынок в конце 1989 г. С 2016 г. по закону о СМИ доля иностранного собственника в медиахолдинге не должна превышать 20%. В попытках соблюсти требование закона журнальный бизнес был выведен в отдельную компанию. «Датчанам не нравилась ситуация с созданием промежуточной компании. Это была бы и потеря контроля, и противоречило бизнес-принципам «Эгмонта»», – пояснил Елин. По его мнению, на решение датчан о продаже бизнеса повлияло и «негативное отношение к российской политике».

Во втором полугодии 2016 г. происходило перезаключение договоров с поставщиками. «Частично у нас были локальные права: например, контракты на «Лунтика», «Смешариков», «Машу и Медведя», «Простоквашино» и т. д. Но значительная часть контрактов с глобальными партнерами шла через головной офис», – поясняет Елин. По-настоящему независимым «Эгмонт» стал с 1 февраля 2017 г., когда перешел с датских серверов на российские. В 2018 г. «Эгмонт» планирует сменить название.

«Эгмонт» выпускает 40 журналов и 1200 наименований книг в год. По оценке Елина, он занимает 75% детского журнального рынка и входит в тройку лидеров. Выручка издательства в 2016 г. составила 1,4 млрд руб.