Apple откроет собственный сервисный центр в России до конца апреля

Компания Apple до конца апреля откроет в России сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с итогами дела, возбужденного Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) в отношении российский «дочки» Apple «Эппл Рус».

Дело было возбуждено по жалобе гражданина Дмитрия Петрова, которому «Эппл Рус» в 2016 г. отказала в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив произвести замену смартфона с доплатой.