Демьян Кудрявцев объяснил судебное разбирательство с ФМС

Мосгорсуд установил, что Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения при подаче заявления о приеме в российское гражданство, сообщила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

«В августе 2016 г. Федеральная миграционная служба обратилась в Мосгорсуд с заявлением об установлении факта сообщения Кудрявцевым заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации. Суд установил данный факт», - сказала Солопова «Интерфаксу».

Она уточнила, что решение оставлено без изменения Верховным судом России, отклонившим жалобу Кудрявцева. Также, по словам Солоповой, в Мосгорсуде был установлен только факт предоставления не соответствующих действительности сведений: «Вопрос о лишении гражданства не решался. Это вопрос других органов».

Кудрявцев подтвердил информацию о судебном разбирательстве «Новой газете». «Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь, - неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», - рассказал он.

По его словам, в суде выяснилось, что информация, о которой идет речь, действительно была известна ведомству, однако судья поддержал ФМС, так как неполное заполнение анкеты является нарушением. «На основании этого МВД может совершить разные действия по отношению ко мне, к себе или к кому-то другому или не совершать никаких. Тут никто ни с кем не ссорился, процесс установления фактов у нас происходит через суд. С моей точки зрения, никаких ложных фактов я не указывал», - добавил Кудрявцев.

В ноябре 2015 г. Pearson и Dow Jones договорились о продаже своих долей в деловой газете «Ведомости» семье Демьяна Кудрявцева.

Демьян Кудрявцев - член совета директоров «Ведомостей». С 13 мая 2016 г. единственным акционером АО «Бизнес ньюс медиа» (издает «Ведомости») является АО «Аркан инвестмент», единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.