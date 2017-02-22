Ракета «Союз-У» в последний раз вывела «Прогресс» на орбиту

С Байконура на МКС запущена ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-05». Как сообщает ТАСС, старт состоялся в 8.58 мск. Это был последний пуск «Союза-У» в его летной истории, следующие «Прогрессы» на орбиту будут выводить ракеты «Союза-2.1а».

«Прогресс» уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя, вышел на орбиту и взял курс к МКС, сообщили ТАСС в Центре управления полетами. Корабль выведен на заданную орбиту и раскрыл антенну и солнечные батареи. «Все внешние элементы конструкции корабля штатно раскрыты», - сказал собеседник агентства.

В автономном полете «Прогресс» будет находиться двое суток, стыковка с МКС запланирована на 11.34 мск 24 февраля.

«Прогресс МС-05» доставит на МКС около 2,5 т грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке уложено научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.