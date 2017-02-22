Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела в отношении гендиректора «Почты России»

В следственный комитет (СКР) направлен еще один пакет материалов прокурорской проверки, касающейся размеров премий, выплаченных заместителям главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, сообщили в прокуратуре Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что уголовное дело по материалам первой проверки прокуратуры по выплаченной премии самому Страшнову до сих пор не возбуждено.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что премии, выписанные Страшновым своим заместителям в 2014-2015 гг., могут лечь в основу нового уголовного дела. По данным издания, поводом для очередных претензий стали премии в 270 млн руб.

В «Почте России» заявили, что такой информацией не располагают. Там напомнили, что вознаграждения менеджменту выплачиваются «в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством Российской Федерации». Информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах гендиректора компании, его заместителей и членов их семей ежегодно направляется в департамент госслужбы и кадров правительства.

В ноябре 2016 г. в центральный аппарат СКР уже направлялись документы на привлечение Страшнова к уголовной ответственности из-за премии самого гендиректора в 95 млн руб. вместо положенных 3 млн. Решение о возбуждении дела или отказе в этом в ГСУ СКР до сих пор не принято.