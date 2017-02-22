Фонд Гуцериевых и компания Прокопени вложат $5 млн в технологии дополненной реальности

Созданный семьей Гуцериевых инвестфонд Larnabel Enterprises и инвесткомпания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, вложат средства в стартап Banuba, который разрабатывает мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности (AR, augmented reality). Это сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз «Русснефти», совладельцем которой является Михаил Гуцериев. Планируется инвестировать в проект $5 млн.

Основу технологичных решений Banuba составляют нейронные сети и современные алгоритмы машинного обучения, способные выявлять и распознавать объекты, выражения лица и мимику в режиме реального времени, сообщает «Прайм». Технологии позволяют изменять и дополнять распознанные объекты с помощью фильтров и видеоэффектов. Эти алгоритмы могут стать программной основой для создания различных мобильных приложений, включая развлекательные, образовательные, программы распознавания эмоций.

Banuba планирует предоставлять третьим лицам доступ к собственным разработкам на основе неисключительной лицензии. Ожидается, что релиз первого мобильного продукта компании состоится в I квартале 2017 г.