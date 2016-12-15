Фонд Гуцериевых и компания Прокопени вложат $100 млн в искусственный интеллект

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени намерены инвестировать совместно больше $100 млн в инновационные проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз VP Capital. Эти проекты будут осуществляться в нескольких европейских странах, в том числе в Белоруссии. Что это за проекты, из сообщения неясно.

Председатель совета директоров фонда Larnabel Enterprises Михаил Гуцериев заявил, что «технологии искусственного интеллекта открывают ряд интересных инвестиционных возможностей, и мы рады расширить наши инвестиции в сферу высокотехнологичных проектов». Прокопеня добавил, что «новые технологии искусственного интеллекта уже в ближайшие 5 лет изменят мир так же, как его в свое время изменили мобильные устройства и интернет». Их заявления приводятся в сообщении VP Capital.

VP Capital - инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Прокопеня ранее уже реализовывал ряд IT-проектов: инвестиции в Viaden Media, лидера в сфере разработки мобильных приложений, инвестиции в exp (capital), компанию в сфере маркет-мейкинга, напоминает «Интерфакс».

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов - технологический сектор. В 2016 г. семья Гуцериевых заняла первое место в ежегодном рейтинге богатейших семей России, подготовленном изданием Forbes Россия, с общим капиталом почти $10 млрд. Сфера бизнес интересов - финансы, недвижимость, добыча полезных ископаемых, IT.