Facebook временно заблокировал аккаунт Германа Клименко

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко.

«Facebook забанил меня и перехожу во ВКонтакт», - написал Клименко на своей странице в соцсети «В контакте».

Он прикрепил к своему сообщению скриншоты сообщения из Facebook, в котором администрация соцсети информирует о блокировке доступа к его публикациям на три дня. В одном из скриншотов говорится, что доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на своей странице, закрыт из-за нарушения авторских прав.

Администрация соцсети предупредила, что если советник президента по вопросам интернета продолжит публиковать такие материалы, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.

По утверждениям самого Клименко, инициатором блокировки его профиля стал писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом «Сталик». «А вот и он, больной зуб. Сталик таки добился своего», - написал он в «В контакте».