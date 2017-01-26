Песков: мнение Клименко об ограничении интернета – частная точка зрения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова советника президента Германа Клименко об ограничениях интернета в России являются его частным мнением, передает ТАСС.

«В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», - так он ответил на вопрос о том, можно ли заявление Клименко воспринимать как официальную позицию Кремля.

Ранее сообщалось, что Клименко во время лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество» в Военной академии Генштаба ВС России заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничить интернет, как в Китае.

Позже он пояснил, что на лекции рассказывал о существующих мировых практиках. «На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел в виду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в России, как в Китае, не шло», - уточнил он.