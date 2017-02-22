NASA нашло три потенциально пригодные для жизни планеты

Ученые из NASA обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

«Наши наблюдения обнаружили, что как минимум семь планет, размером и массой схожие с Землей, обращаются вокруг TRAPPIST-1», - пишут в своей статье Микаэль Жийон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии и его коллеги.

Звезда TRAPPIST-1 размером с Юпитер и массой 8% солнечной находится примерно в 39 световых годах от нас. В 2016 г. Гиллон и его коллеги нашли у этой звезды три планеты, теперь, продолжив свои наблюдения, они обнаружили еще четыре.

Температура на всех семи планетах может быть подходящей для существования жидкой воды на поверхности. Однако, по расчетам ученых, наиболее комфортными для жизни условиями обладают лишь три из них. На трех самых близких к звезде планетах, вероятно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой - слишком холодно. Поэтому с точки зрения поисков жизни наиболее интересны оставшиеся три планеты между ними.

Планетную систему TRAPPIST-1 сейчас наблюдают с помощью космического телескопа Hubble с целью установить наличие атмосферы на планетах.