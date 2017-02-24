Космический грузовик «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05» успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает Центр управления полетами. Грузовик пристыковался к российскому стыковочному отсеку «Пирс» в 11.30 мск в автоматическом режиме.

Корабль доставил на станцию более 2 т различных грузов: топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания станции в рабочем режиме и посылки для членов экипажа МКС.

Это первая отправка грузового корабля к МКС после неудачного запуска 1 декабря. Напомним, тогда запущенный с космодрома Байконур «Прогресс МС-04» с грузом для МКС потерпел крушение над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.