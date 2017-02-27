В реестр новостных агрегаторов включены «Яндекс.Новости»

Портал «Яндекс.Новости» включен в реестр новостных агрегаторов на основании «предоставленной статистики о посещаемости и идентификационных сведений». Об этом говорится в сообщении ведомства. В минувшую среду Роскомнадзор включил в реестр СМИ2 и «Новости Mail.Ru».

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 1 января 2017 г. Согласно закону Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях.