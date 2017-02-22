В реестр новостных агрегаторов первыми включены СМИ2 и «Новости Mail.Ru»

СМИ2 и Новости Mail.Ru первыми среди других новостных агрегаторов включены в специальный реестр, созданный Роскомнадзором. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«На основании представленных данных о посещаемости и идентификационных сведений новостные порталы СМИ2 и "Новости Mail.Ru" включены в реестр новостных агрегаторов», - говорится в сообщении.

Реестр новостных агрегаторов доступен по ссылке http://208-fz.rkn.gov.ru. На официальном сайте реестра владельцы агрегаторов могут создать личный кабинет.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 1 января 2017 г., отмечается в сообщении. Согласно поправкам Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях.