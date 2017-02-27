Министр связи Никифоров предложил Калугину пост своего заместителя

Руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал, что предложил нынешнему президенту «Ростелекома» Сергею Калугину должность своего заместителя. «Могу подтвердить, что сделал Сергею Борисовичу Калугину предложение о дальнейшей работе в должности заместителя министра. Но надо дождаться всех корпоративных решений, а после решать вопросы о том, сколько должно быть заместителей, кто чем занимается. Поверьте, он очень опытный в отрасли человек, и мы найдем достойное применение его квалификации», – заявил министр в рамках Mobile World Congress в Барселоне.

Никифоров подтвердил, что директива о смене главы «Ростелекома» уже подготовлена. Он не уточнил, почему это решение было принято, также не была названа кандидатура нового президента «Ростелекома».