Во Вьетнаме на заводе Samsung произошла массовая драка – СМИ

На заводе Samsung Display, расположенном на севере Вьетнама, произошла массовая драка, пишет местная газета VnExpress.

Как пишут СМИ, причиной драки с участием нескольких сотен рабочих стал конфликт с охранниками завода. «Охранники завели рабочего в помещение, и там началась драка. Рабочие разозлились и погнались за охранниками», — рассказал очевидец.

Через несколько часов полиция вывела всех сотрудников из здания, на месте конфликта остались более десяти полицейских для соблюдения мер безопасности. По словам источника издания, один из охранников получил травмы.