ФАС назвала условие для заключения мирового соглашения с Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова заключить мировое соглашение с Google при условии выполнения корпорацией предписания службы. Об этом сообщает в среду, 1 марта, руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Конечно, мы будем настаивать на выполнении нашего предписания. Если они готовы пойти на такое мировое соглашение, которое предусматривает выполнение предписания по-честному, а не имитацию, то я думаю, что мы договоримся. На условиях решения ФАС. Мы считаем наше решение выверенным», - сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что не исключает снижения штрафа для Google.

Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Google предложила ФАС заключить мировое соглашение по основному спору со службой. Дело будет рассмотрено 27 марта.

Конфликт ФАС и Google продолжается с начала 2015 г. Тогда «Яндекс» пожаловался ФАС, что три производителя смартфонов с операционной системой Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались от предустановки на свои телефоны сервисов «Яндекса», так как это запрещено Google, владельцем Android. ФАС признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением, служба предписала Google устранить нарушения – убрать из договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов, а также отвязать приложения Google от магазина Google Play. Служба также оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. (этот штраф Google тоже пытается оспорить).

Осенью прошлого года Google начал в рамках исполнения предписания рассылать пользователям смартфонов Android уведомления о том, что они могут удалить с устройств приложения Google и установить приложения других производителей. Однако полностью предписание ФАС не было исполнено. В ноябре прошлого года антимонопольная служба оштрафовала две компании – Google Inc. и Google Ireland – на 500 000 руб. каждую, т. е. в сумме на 1 млн руб., за неисполнение предписания.

Google пытается оспорить законность предписания ФАС и наложенных штрафов с конца 2015 г. Интернет-компания подала иск в Московский арбитражный суд, а в марте 2016 г. суд встал на сторону антимонопольной службы. Американская корпорация подала апелляционную жалобу, но в августе апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. В октябре прошлого года Google подал кассационную жалобу.