«Мегафон» купил оставшиеся активы мобильного оператора «Смартс»

«Мегафон» закрыл сделку по покупке 100% «Смартс-Ульяновск», «Смартс-Саранск» и «Смартс-Пенза» у регионального оператора мобильной связи «Смартс», говорится в сообщении «Мегафона».

Каждая из компаний владеет правами на полосу частот 14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц. В результате сделки «Мегафон» увеличит частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц в Республике Мордовии, Ульяновской и Пензенской областях. Сумму сделки в компании не раскрывают. «Мы не раскрываем стоимость сделки, но можем отметить, что она прошла на взаимовыгодных условиях», - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

По словам гендиректора «Мегафона» Сергея Солдатенкова, слова которого приводятся в сообщении, эта сделка позволит оператору эффективнее и с меньшими затратами развивать сеть LTE-1800 в Поволжье.

«Ранее это было невозможно из-за ограничений частотного ресурса в данных регионах. За счет расширения полосы частот в диапазоне 1800 МГц мы сможем увеличить скорость мобильного интернета 4G и расширить зону покрытия сети, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг для наших клиентов», - пояснил Солдатенков.