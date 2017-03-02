Snapchat в ходе IPO оценили в $24 млрд

Акции компании Snap Inc., которая владеет мессенджером Snapchat, в ходе первичного публичного размещения оценили в $17, что на $1 превышает самые высокие ожидания, сообщает газета Wall Street Journal. Таким образом, сама компания была оценена в $24 млрд.

Перед размещением бумаг Snap Inc. установила цену акций компании в диапазоне от $14 до $16. Таким образом, оценка компании колебалась в диапазоне от $19,5 млрд до $22,2 млрд. До этого компания заявляла об оценке в $25 млрд.