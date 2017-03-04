Кадыров протестировал новую модель боевого багги

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сегодня на заводе «Чеченавто» запущено производство нового трехместного боевого багги «Чаборз М-3», который разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-моторспорт. Кадыров лично протестировал новый вездеход.

«Преимущества “Чаборз М-3” заключаются в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он в 2,5 раза мощнее зарубежных аналогов!» – написал Кадыров в Instagram.

По его словам, багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в условиях бездорожья. «Универсальный легкий автомобиль позволит силовым подразделениям наносить быстрые удары по позициям террористов в лесах, горах и населенных пунктах, после чего моментально отходить», – отметил Кадыров.

Он также сообщил, что помимо боевой версии планируется выпускать спортивно-туристические модели багги «Чаборз М-3». Сейчас ведется разработка шестиместного «Чаборз М-6». По словам Кадырова, к новым моделям «уже есть интерес со стороны Минобороны и Нацгвардии».