Акционеры EM Holding согласились выйти из прямых учредителей «Эха Москвы»
Редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что акционеры EM Holding согласились выйти из прямых учредителей радиостанции.
«Акционеры американской компании EM Holding согласились выйти из прямых учредителей “Эха Москвы”, выполняя предписание Роскомнадзора», – написал Венедиктов в Twitter.
Ранее Роскомнадзор потребовал от радиостанции устранить нарушения закона, который запрещает иностранным компаниям выступать учредителями российских СМИ.