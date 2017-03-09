Qualcomm довел инвестиции в китайское СП по производству чипов до $412,3 млн

Американский производитель микрочипов Qualcomm вложил 1 млрд юаней (около $144,7 млн) в совместное с китайскими властями предприятие в провинции Гуйчжоу Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology. Это сообщает ТАСС со ссылкой на China Daily. По ее информации, суммарные капиталовложения Qualcomm в компанию составили 2,85 млрд юаней (около $412,3 млн).

Гендиректор CП Ван Кай подтвердил газете информацию об инвестициях, но не рассказал, на какие цели они будут направлены. По его словам, сделка не изменила соотношение долей собственников компании, в которой 45% акций принадлежат Qualcomm, а оставшиеся ценные бумаги – правительству провинции Гуйчжоу.

Qualcomm и провинция Гуйчжоу основали компанию Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology по производству чипов для серверного оборудования в 2016 г. Gрезидент Qualcomm Дерек Аберле ранее обещал, что это СП начнет поставлять свою продукцию на китайский рынок в середине 2018 г.