ФСБ не поддержала пилотные зоны в регионах для тестирования «закона Яровой» – «Интерфакс»

Федеральной службы безопасности ФСБ выступила против создания пилотных зон в регионах для тестирования «закона Яровой», сообщает «Интерфакс». По мнению силовиков, для реализации закона в части, касающейся операторов связи и интернет-компаний, есть все технические возможности, рассказали агентству участники встречи с ФСБ.

Создание пилотных зон обсуждалось на совещании по подготовке плана мероприятий по реализации «закона Яровой», оно прошло на площадке рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве. Как отмечает агентство, в повестке встречи было четыре пункта: три из них касаются выбора регионов, сетей связи и возможных источников финансирования пилотных зон, последний – поэтапного введения закона.

Один из собеседников «Интерфакса» уточнил, что представители ФСБ не поддержали первые три пункта и «агрессивно смотрят» на четвертый. «Они воспринимают ситуацию с исполнением закона так, что, по сути, будто это усовершенствование СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий)», – сказал один из источников.

Собеседник «Интерфакса»в отрасли связи сообщил, что Минкомсвязи уже проводит встречи с разработчиками СОРМ по вопросу исполнения «закона Яровой».