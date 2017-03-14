«Дочку» Apple признали виновной в координации цен на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российскую «дочку» Apple ООО «Эппл рус» виновной в незаконной координации цен на iPhone 5 и iPhone 6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя ФАС Андрея Цариковского. «Ведомостям» эту информацию подтвердил собеседник в одной из компаний, участвующих в разбирательстве. При этом предписание об устранении нарушений компании не выдано, поскольку нарушения уже устранены, сообщил он и подтвердила представитель службы. Штраф будет определен в ходе рассмотрения отдельного административного дела, говорит она.

«Эппл рус» осуществляла мониторинг розничных цен на смартфоны Apple iPhone, установленных в онлайн-магазинах и розничных точках, и в случае установления «неподходящих» цен российская дочерняя компания Apple направляла электронные письма продавцам с просьбой их изменить, говорит представитель ФАС. Кроме того, поддержание рекомендованных производителем розничных цен могло быть обусловлено положениями договоров между «Эппл рус» и ритейлерами. Договоры могли быть расторгнуты «Эппл рус» в любой момент без объяснения причин, говорит представитель службы.

Дело против пяти компаний, входящих в Apple («Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), антимонопольная служба возбудила в августе 2016 г. В октябре 2015 г., когда в России начались официальные продажи смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus, большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сочли чиновники. Изучив цены, служба пришла к выводу, что у всех рассмотренных ритейлеров стоимость моделей iPhone после старта продаж либо вообще не отличалась, либо варьировалась в диапазоне до 9 руб. В итоге служба пришла к выводу, что в действиях «Эппл рус» есть признаки нарушения законодательства, сообщал «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Ранее сотрудники крупных ритейлеров объясняли схожесть цен на iPhone экономическими причинами. Apple устанавливает рекомендованные цены на свою продукцию, и все сети в первую очередь ориентируются на нее. Кроме того, iPhone – это низкомаржинальный товар и ритейлеры не могут установить цену значительно ниже, чем у конкурентов, объяснял один из собеседников «Ведомостей». Если цены выглядят сопоставимыми в разных компаниях, это лишь показатель оптимального рыночного баланса спроса и предложения, заявляла ранее представитель «Евросети» Ульяна Смольская.

ФАС уже находила ценовой сговор на рынке Apple iPhone. В апреле 2012 г. она установила, что МТС и «Вымпелком» согласованно поддерживали единый уровень цен на iPhone 4, но позже добровольно устранили нарушение. Совпадение цен операторы тогда объясняли «экономическими причинами объективного характера», но согласились выплатить штрафы: МТС – 16 млн руб., «Вымпелком» – 18 млн руб.