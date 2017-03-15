В Telegram и WhatsApp нашли опасную уязвимость

Компания Check Point Software Technologies, работающая в сфере IT-безопасности, обнаружила уязвимости в веб-версиях мессенджеров Telegram и WhatsApp. Хакер может отправить пользователю вредоносный код, замаскированный, например, под изображение, после открытия которого получит контроль над аккаунтом и вложенными файлами.

В Check Point Software Technologies сообщили, что обнаружили уязвимость 7 марта и уже уведомили о ней разработчиков Telegram и WhatsApp. Компании уже разработали обновление, устраняющее эту проблему.