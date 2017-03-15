Mail.Ru опросит пользователей социальных сетей

Российская интернет-компания Mail.ru Group вместе с консалтинговой компанией EmCo запустила проект Reasearch.Mail.Ru, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. «Многие наши клиенты-рекламодатели заинтересованы в проведении онлайн -опросов и построении на их базе моделей, позволяющих оптимизировать использование рекламных бюджетов, – сказал он. – Сочетание огромной выборки и эффективных методов анализа больших данных позволяет определять и прогнозировать настроения потребителей со скоростью и точностью, ранее недоступной для маркетинговых исследований».

Для проведения опросов будет разработано приложение для социальных сетей «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», и в дальнейшем компания может привлечь и пользователей других соцсетей для опроса. В ближайшее время панель исследования составит не менее 1 млн респондентов. В следующем году компания рассчитывает, что панель сможет достигнет 2,5 млн человек, сказал директор по исследованиям и развитию продуктов направления «Большие данные» Mail.Ru Group Михаил Фирулик. «Люди будут вовлечены в эту панель, как в некую социальную жизнь, это как поговорить на кухне, – говорит Филирук. – Сами опросы будут проводиться в форме теста или прямых опросов». Например, продолжает Филирук, в рамках популярных тестов в социальных сетях о психологическом портрете или стране, в которой пользователь хотел бы жить, респонденты будут отвечать и на вопросы, которые интересуют авторов запроса. Чтобы стать участником теста, пользователю нужно будет заполнить специальную анкету, респонденты будут разделены по тематическим группам, например, для проведения опросов для производителей авто, косметики, детских товаров.

Заказчикам будут предоставлены обезличенные данные опросов, уточнила президент EmCo Анна-Мария Рыклина. По ее словам, проведением подобных исследований могли бы заниматься Google и Facebook, но они сильно ограничены законом о персональных данных в странах.

Использование Big Data позволяет из небольших экспресс-опросов делать большие исследования, говорит Филирук. «Независимо от того, кто участвовал в таких исследованиях, имея пересечения людей на разного уровня опросах в качестве контрольной выборки, мы можем моделировать проведение огромного исследования», – говорит Филирук. Так как у компании уже есть данные о пользователях социальных сетей (возрасте, поле, городе проживания), опросы не будут перегружены лишними вопросами.

Понимая поведение пользователей в социальных сетях, имея данные об их предпочтениях, рекламодатели смогут проводить таргетированные рекламные кампании, больше зная о предпочтениях пользователей и целевой аудитории, добавляет Рыклина.

Сервис может быть интересен крупным рекламодателям, исследовательским компаниям, средствам массовой информации и малому и среднему бизнесу. Минимальная цена исследования для небольших компаний составит 25 000 руб., говорит президент EmCo Анна-Мария Рыклина.

Объем мирового рынка онлайн-исследований в составляет $23 млрд, в России – $ 30 млн, следует из данных аналитической компании Esomar, которые приводит Mail.Ru Group.

В России есть компании, которые проводят маркетинговые исследования в социальных сетях. Всего же на рынке маркетинговых исследований в России хорошо развита конкуренция, сказал «Ведомостям» гендиректор Media Direction Group Андрей Брайович. С другой стороны, компания предлагает большую выборку и таргетинг, который сейчас является достаточно востребованной функцией для рекламодателей. Тем не менее основной вопрос в методологии.