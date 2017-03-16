Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО в 2016 году снизилась почти на 35%

«Мегафон» в 2016 г. получил чистую прибыль по международных стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 25,5 млрд руб., что на 34,7% меньше, чем годом ранее. При этом консолидированная выручка оператора увеличилась на 0,9% до 316,3 млрд руб., следует из пресс-релиза компании. Выручка от мобильной передачи данных составила 84,4 млрд руб.

Показатель скорректированная OIBDA снизился на 8,5% до 121,1 млрд руб. Рентабельность скорректированной OIBDA снизилась с 42,2% до 38,3%. Свободный денежный поток составил 46,9 млрд руб.

«Ключевым событием прошлого года стало решение совета директоров о приобретении контрольного пакета голосующих акций Mail.ru Group. Эта сделка позволит нам трансформировать бизнес и осуществить переход от мобильного оператора к компании интегрированных цифровых коммуникаций», — сказал гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Также в материалах компании сообщается о приобретении в 2016 г. регионального оператора мобильной связи «Смартс» за 1,2 млрд руб. В частности, стоимость «Смартс-Ульяновск» составила 404 млн руб., «Смартс-Саранск» — 403,2 млн руб. и «Смартс-Пенза» — 400,7 млн руб.