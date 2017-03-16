«Одноклассники» собираются монетизировать видеоконтент

«Одноклассники» планируют протестировать модель платной подписки на видеоконтент соцсети. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель компании Анастасия Жбанова.

В течение полугода компания планирует определиться с запуском сервиса. За это время «Одноклассники» рассчитывают завершить тесты и выявить востребованность нового формата у партнеров и пользователей соцсети.

Представитель компании, отвечая на вопрос о том, какого рода видео будут платными, сообщила, что «Одноклассники» находятся в процессе переговоров с производителями контента.

Предполагается, что оплатить просмотр можно будет несколькими способами - например, с помощью привязанной к соцсети банковской карты.

Соцсеть «Одноклассники» полностью подконтрольна холдингу Mail.ru Group. В 2016 г. соцсеть запустила собственную витрину нативных игр, доходы от которой растут на 30% в месяц. Месячная аудитория пользователей, играющих в соцсети, составляет 25,5 млн человек.

По собственным данным компании, общее количество ежемесячной аудитории соцсети составляет 73 млн уникальных пользователей. Количество зарегистрированных пользователей по всему миру на конец 2016 г. составило 290 млн.