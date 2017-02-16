МВД Украины призывает заблокировать в стране сети «В контакте» и «Одноклассники»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране социальные сети «Одноклассники» и «В контакте», передает ТАСС.

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники", - сказал он на брифинге в Киеве.

По его мнению, минобразования должно объяснять через преподавателей, психологов, учителей «о вреде для наших учеников быть пользователями именно этих двух социальных сетей».

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