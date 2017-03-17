Счета издателя журнала Forbes заблокированы – «Дождь»

Налоговая служба заблокировала средства издателя российской версии журнала Forbes – компании «Ас рус медиа» (входит в группу ACMG Александра Федотова). Об этом сообщает телеканал «Дождь» с ссылкой на два источника на медиарынке и один - на банковском рынке.

Средства были заморожены из-за задолженности по налоговым платежам, пишет телеканал. Согласно данным системы «БАНКИНФОРМ» у компании есть отметка о двух «решениях о приостановлении операций по данному налогоплательщику» от 15 марта 2017 г., рассказал источник в одном из московских банков. Такая отметка говорит о том, что заблокированы либо часть средств, либо весь счет.

По словам собеседника на медиарынке, налоговики заморозили до 30 млн руб. «Ас рус медиа», а сумма недоимки составляет до 5 млн руб. При этом источник на банковском рынке подчеркнул, что ситуация не критическая и легко решается.

По данным двух собеседников «Дождя», у компании есть несколько счетов, но основные расчеты шли через банк «Открытие». В банке, а также в ФНС отказались комментировать эту информацию.

«По состоянию на 17 марта задолженностей по налоговым платежам нет. Все юридические лица ACMG проводят финансовые операции в штатном режиме», – заявила официальный представитель ACMG Оксана Михайлюк.

Кроме того, на этой неделе из холдинга «одним днем» уволилась главный бухгалтер Любовь Валова. Она подтвердила это «Дождю», но подчеркнула, что ушла из компании по личным причинам. Валова проработала в холдинге более 10 лет, отмечает телеканал.