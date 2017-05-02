Правительство изменило условия получения субсидий при экспорте автомобилей

Соглашения о промсборке теперь дает право претендовать на компенсацию из бюджета до 20% транспортных затрат при экспорте продукции автопрома, а не до 80%, как было в 2016 г., следует из постановления правительства. Такое соглашение есть у большинства автоконцернов, имеющих заводы в России. Но их действие закончится до 2020 г., и заключать новые правительство не собирается. Но на 80%-ную компенсацию могут теперь претендовать и производители, подписавшие с российскими властями специальный инвестиционный контракт. «Данная мера призвана стимулировать производителей к локализации производства на территории России», – сказала директор Российского экспортного центра (РЭЦ, агент программы) по отраслевому развитию экспорта Мария Зазулинская. Специнвестконтракт подписан пока только с «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» и «Мерседес-Бенц рус». Подписать контракт хочет «Хендэ мотор мануфактуринг рус», интерес проявляют еще шесть крупных компаний, сказал представитель Фонда развития промышленности.

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