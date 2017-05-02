Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Заводам подвезли новые субсидии

Правительство изменило условия получения субсидий при экспорте автомобилей

Сумма компенсации транспортных расходов может вырасти до 3,5 млрд рублей
Экспорт российских автомобилей будет расти
Экспорт российских автомобилей будет расти
Евгений Егоров / Ведомости

Соглашения о промсборке теперь дает право претендовать на компенсацию из бюджета до 20% транспортных затрат при экспорте продукции автопрома, а не до 80%, как было в 2016 г., следует из постановления правительства. Такое соглашение есть у большинства автоконцернов, имеющих заводы в России. Но их действие закончится до 2020 г., и заключать новые правительство не собирается. Но на 80%-ную компенсацию могут теперь претендовать и производители, подписавшие с российскими властями специальный инвестиционный контракт. «Данная мера призвана стимулировать производителей к локализации производства на территории России», – сказала директор Российского экспортного центра (РЭЦ, агент программы) по отраслевому развитию экспорта Мария Зазулинская. Специнвестконтракт подписан пока только с «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» и «Мерседес-Бенц рус». Подписать контракт хочет «Хендэ мотор мануфактуринг рус», интерес проявляют еще шесть крупных компаний, сказал представитель Фонда развития промышленности.

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