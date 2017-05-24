Geely вернулась в большой спорт

Lotus Cars может завершить амбиции Ли в создании портфеля международных брендов в разных ценовых сегментах Frank Augstein / AP

Китайская Zhejiang Geely Holding купила 49,9% акций малазийского автопроизводителя Proton Holdings и 51% акций британского производителя спортивных автомобилей Lotus Cars, сообщили компании. Продавец - принадлежащий малазийскому миллиардеру Саиду Мохтару Аль-Бухари холдинг DRB-Hicom. Таким образом Geely, владеющая китайским автопроизводителем Geely Automobile и шведской Volvo Car Group, расширяет присутствие на мировых рынках. Китайский миллиардер Ли Шуфу, владелец Geely, купил нерентабельного автопроизводителя из Малайзии по двум причинам, пишет Bloomberg — получить доступ к 600 млн потребителей в Юго-Восточной Азии и ради легендарного бренда Lotus Cars.

Proton основана в 1983 г. и стала первым собственным автомобильным брендом Малайзии. Proton был создан бывшим премьер-министром страны Махатхиром Мохамадом для руководства национальным планом индустриализации и рассматривается как эмблема индустриализации и экономического роста после получения Малайзией независимости. Сейчас в стране работают два завода компании, производственной мощностью 400 000 машин в год, но они недогружены из-за падения спроса на автомобили марки, передает ТАСС. DRB-Hicom приватизировал Proton в 2012 г. после покупки 43%-ной доли у государственной инвестиционной фирмы Khazanah Nasional. Для сделки Proton был оценен в 2,8 млрд ринггитов ($645 млн). В апреле 2016 г. правительство Малайзии оказало помощь Proton в размере более чем $338 млн, что позволило автопроизводителю избежать дефолта по обязательствам перед поставщиками. Условием был поиск иностранного партнера для развития бизнеса. Кроме Geely интерес к Proton и Lotus проявляли французская PSA Group и японская Suzuki Motor. DRB-Hicom еще ведет переговоры с Geely о цене сделки, сказал Сайед Фейсал Альбар, управляющий DRB-Hicom, пишет Bloomberg. 50,1% акций Proton останутся у DRB-Hicom.

Lotus Cars может завершить амбиции Ли в создании портфеля международных брендов в разных ценовых сегментах, пишет Bloomberg. Для Geely Lotus может стать символом престижа, «как Porsche для Volkswagen, и Lexus для Toyota», - считает независимый консультант Тян Янгкю, который отслеживает покупки китайских автопроизводителей. В составе Proton Holdings британская марка испытывала недостаток в масштабов или инвестиций, необходимых для превращения ее в глобальный спортивный бренд, что можно будет изменить после вхождения в более крупную группу Volvo-Geely.

Geely будет стремиться «высвободить весь потенциал Lotus Cars», сказала китайская компания. Geely выведет Lotus в новую фазу развития, расширяя и ускоряя развертывание новых продуктов и технологий, пообещала она. Lotus знаменита технологией легкого шасси и может помочь Geely в выполнении строгих правил экономичности автомобилей, которые вступят в силу в ближайшие годы, считает Automotive News.

Вместе с Geely акциями Lotus будет владеть Etika Automotive, сказал Альбар. DRB-Hicom продает Lotus за 100 млн фунтов ($130 млн), каждый покупатель оплачивает покупку пропорционально, сказал он. Etika Automotive контролируется DRB-Hicom.

Кроме Lotus у Geely есть другие автомобильные активы в Британии. В 2013 г. она стала владельцем производителя легендарных лондонских такси-кэбов Manganese Bronze, владельца бренда London Taxi, купив обанкротившуюся компанию за 11 млн фунтов ($17,5 млн). В 2014 г. она купила британского производителя электрических и гибридных минивэнов Emerald Automotive, обязавшись инвестировать в него не менее $200 млн.