Электромобили и лимузины автосалона в Шанхае
В этом году автошоу станет крупнейшим в мире, обещают организаторы
Серийная версия концепта Audi e-tron Sportback станет вторым электромобилем немецкой премиум-марки, выпуск начнется в 2019 г.
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Skoda, входящая вместе с Audi в концерн Volkswagen, также собирается выпускать электромобили. Концепт Vision Ek демонстрирует, как могла бы выглядеть такая машина
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Crozz - третий концепт-кар Volkswagen серии I.D., на которой компания опробует технологии и дизайн моделей с нулевыми выбросами. VW планирует начать крупносерийное производство нескольких электромобилей нового поколения к 2020 г.
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BMW показывает в Шанхае версию новой 5-й серии с удлиненной колесной базой - такие машины очень востребованы в Китае
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Daimler обновляет внешность моделям Mercedes-Benz S-класса и дополняет новой топ-версией лимузина Mercedes-Maybach S 680
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Mercedes-Benz показывает Concept A Sedan, дающий первое представление о новом поколении компактной серии марки
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Самая быстрая спецверсия BMW M4 пакетом Competition - CS - разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с, максимальная скорость ограничена электроникой на 280 км/ч
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Кроссовер Citroen C5 Aircross начнет продаваться в Китае с октября 2017 г. В Европе он появится существенно позже - во втором полугодии 2018 г.
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Futuristic driver assistance system for cars
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NIO electric sports car
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Automaker JMC
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