Volvo будет производить электромобиль в Китае

Volvo Cars будет выпускать первый полностью электрический автомобиль в Китае и экспортировать на остальные мировые рынки, сообщила компания. Выпуск электромобиля начнется в 2019 г., подтвердила компания.

Выбор Китая для выпуска первого электромобиля подчеркивает центральную роль страны для перспективных электрифицированных моделей марки и растущий технологический уровень Китая как производственного центра автомобильной промышленности, сказала компания. Volvo полностью поддерживает призыв китайского правительства улучшить качество воздуха, заложенный в последний пятилетний план развития. «Это полностью соответствует нашим собственным ценностям в охране окружающей среды, качестве и безопасности», - сказал гендиректор компании Хокан Самуэльссон.

Электромобиль будет полностью новой моделью, построенной на компактной платформе CMA. Платформа разработана Volvo совместно с китайским брендом Lynk & Co и владеющей шведской маркой Zhejiang Geely Holding и будет использоваться шведской маркой для новой 40-й серии. Другие подробности о будущей модели, в том числе тип кузова, пока не объявляются.

Электромобиль будет выпускаться на заводе Volvo в Луцао вместе с моделями на платформе CMA - компактным кроссовером XC40, который будет запущен на конца этого года, и первой моделью Lynk & Co, кроссовером 01, передает Automotive News. Volvo разрабатывает полностью электрические версии машин на платформе SPA, которая сейчас используется для 90-й серии и второго поколения кроссовера XC60, представленного в марте на Женевском автосалоне.

Новые модели должны помочь Volvo достичь цели продать суммарно к 2025 г. 1 млн электрифицированных автомобилей. Компания собирается выпустить гибридные версии для всех новых моделей. Сейчас 14% кроссоверов XC90 продаются в версии подзаряжаемого гибрида (plug-in hybrid). Volvo ожидает, что около 15% машин второго поколения XC60 также будут продаваться с гибридными силовыми установками.

Автопроизводитель перевел производство флагманского седана S90 из Швеции в Китай. Volvo будет экспортировать седан на мировые рынки, включая Европу и США, с завода в Дакине. В 2015 г. Volvo стала первым западным автопроизводителем, который занялся экспортом модели премиум-класса из Китая, начав поставки седана S60 Inscription с удлиненной колесной базой в США.

Volvo планирует увеличить продажи на крупнейшем мировом рынке до 200 000 к 2020 г. (с 90 930 в прошлом году) и в том же году достичь глобальных продаж в 800 000 (с 534 332 ед. в прошлом году). Сейчас большинство машин производится на заводе Volvo в Торсланде (Швеция) и в Генте (Бельгия). Компании необходимо развитие производств в Китае, чтобы достичь этих целей, отмечает Automotive News. Volvo отказалась предоставить изданию данные по объемам производства китайских заводов, но Самуэльссон заявил, что около одной трети из 800 000 машин, которые компания планирует продать в 2020 г., будут произведены в Китае.