Завод «ПСМА рус» в Калуге на три недели приостановил выпуск автомобилей

Калужский завод может начать выпуск легких коммерческих автомобилей Максим Стулов / Ведомости

Калужский автозавод «ПСМА рус» (СП, 70% у французской PSA Group и 30% у японской Mitsubishi Motors Corporation) ушел в простой с 29 мая до 20 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника предприятия. Об этом же «Ведомостям» сказал и человек, близкий к предприятию. Приостановлены обе линии конвейера, где выпускаются седаны Peugeot 408, Citroen С4 и внедорожник Mitsubishi Outlander, говорит он. Технические и офисные работники продолжат работу. Всего по текущему графику будет семь дней простоев, которые по закону будут оплачены в размере не менее 2/3 средней зарплаты, отмечает собеседник. О причинах он не знает.