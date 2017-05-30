Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Автозавод в Калуге постоит
Завод «ПСМА рус» в Калуге на три недели приостановил выпуск автомобилей
Позже там может начаться производство легких коммерческих автомобилей PSA Group
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Калужский завод может начать выпуск легких коммерческих автомобилей
Максим Стулов / Ведомости
Калужский автозавод «ПСМА рус» (СП, 70% у французской PSA Group и 30% у японской Mitsubishi Motors Corporation) ушел в простой с 29 мая до 20 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника предприятия. Об этом же «Ведомостям» сказал и человек, близкий к предприятию. Приостановлены обе линии конвейера, где выпускаются седаны Peugeot 408, Citroen С4 и внедорожник Mitsubishi Outlander, говорит он. Технические и офисные работники продолжат работу. Всего по текущему графику будет семь дней простоев, которые по закону будут оплачены в размере не менее 2/3 средней зарплаты, отмечает собеседник. О причинах он не знает.
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