Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Daimler запасли землей

Daimler и его партнеры могут получить еще 100 га земли в Подмосковье

Выпуск автомобилей Mercedes-Benz на новом заводе начнется в 2019 году

Власти Московской области зарезервировали дополнительный участок в индустриальном парке «Есипово» под развитие производства легковых Mercedes-Benz и приход его поставщиков. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии начала строительства автозавода. Зарезервировано еще 100 га, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя правительства – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

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