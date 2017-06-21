Daimler и его партнеры могут получить еще 100 га земли в Подмосковье

Выпуск автомобилей Mercedes-Benz на новом заводе начнется в 2019 году

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Daimler запасли землей

Проектная мощность будущего автозавода – 25 000 машин в год в две смены Мкксим Стулов / Ведомости

Власти Московской области зарезервировали дополнительный участок в индустриальном парке «Есипово» под развитие производства легковых Mercedes-Benz и приход его поставщиков. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии начала строительства автозавода. Зарезервировано еще 100 га, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя правительства – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.