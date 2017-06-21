Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Daimler запасли землей
Daimler и его партнеры могут получить еще 100 га земли в Подмосковье
Выпуск автомобилей Mercedes-Benz на новом заводе начнется в 2019 году
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Проектная мощность будущего автозавода – 25 000 машин в год в две смены
Мкксим Стулов / Ведомости
Власти Московской области зарезервировали дополнительный участок в индустриальном парке «Есипово» под развитие производства легковых Mercedes-Benz и приход его поставщиков. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии начала строительства автозавода. Зарезервировано еще 100 га, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя правительства – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}