Правительство даст скидку 10% на автомобили в кредит

Получить ее смогут впервые покупающие авто или имеющие двух и более детей

Получить скидку смогут впервые покупающие авто или имеющие двух и более детей Е. Разумный / Ведомости

Правительство внесло изменения в программу льготного автокредитования, говорится в сообщении на его сайте.

Теперь тем, кто приобретает автомобиль впервые или имеет двух или более несовершеннолетних детей, будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости автомобиля. Это следует из справки к постановлению правительства. Правительство рассчитывает, что с такой скидкой будет продано не менее 58 350 автомобилей в кредит по льготной ставке. Минпромторг получит на эти цели 3,75 млрд руб. из резервного фонда правительства.

Программа льготного автокредитования предусматривает субсидирование банкам ставки по кредиту, в результате заемщики приобретают автомобили в кредит в среднем под 8–10%. Автокредиты с субсидированными ставками в рамках госпрограммы выдают «ВТБ 24», «Русфинанс банк», «Уралсиб», «Юникредит банк», «Сетелем банк» и др.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении программы льготного автокредитования на 2017 г. Кроме того, была увеличена предельная стоимость автомобилей, на которые распространяется программа: на 300 000 руб., до 1,45 млн руб. Это «... позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 г., расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», – отмечалось в справке.

Размер финансирования программы – 10 млрд руб.