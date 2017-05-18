В госпрограмму льготного автокредитования попали еще 10 моделей

Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Toyota и Mazda попали в колею

Увеличение предельной цены автомобиля с 1,15 млн до 1,45 млн руб. для участия в госпрограмме льготного автокредитования позволило охватить еще почти 10 моделей Mazda, Toyota, Nissan, Ford, Kia, Volkswagen, выпускаемых в России, следует из информации «Автостата». Продукция петербургского завода Toyota (Camry и RAV4) и дальневосточного СП «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» (Mazda 6, Mazda CX-5) вошла в госпрограмму впервые.